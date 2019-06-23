تحالف الاصـلاح : استيزار اربعـة وزراء حالييـن غير قانونـي

2019/06/23 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الاصلاح التزام مجلس النواب بسحب الثقة عن الوزراء والمسؤولين الذين يثبت تورطهم رسميـا بملفات فساد وقضايا جنائية ، مشيـرا الى عدم قانونية استيزار اربعة وزراء حالييـن اولهم وزير الاتصالات .وذكـر النائب عن التحالف علي البديري ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” معلومات اكيدة وصلت الى رئاسة مجلسي النواب والوزراء حول الوزراء […]

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