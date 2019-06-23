2019/06/23 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي فرنسي، الأحد، عن الوجهة المحتملة لبول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد بالموسم المقبل.وقال موقع “le10sport” الفرنسي، فإنَّ ريال مدريد قرر إغلاق ملف بوغبا تمامًا، والانسحاب من التفاوض مع اليونايتد على ضم اللاعب.وأشار إلى أن سبب قرار ريال مدريد يعود إلى تعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.وأوضح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوغبا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوغبا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوغبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).