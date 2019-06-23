الحلبوسي يبحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية ملف إكمال الكابينة الوزارية

2019/06/23 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع القائم بأعمال السفارة البريطانية جون تاكنت، ملف إكمال الكابينة الوزارية، وضرورة العمل الجاد؛ لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين الخدمات للمواطنين.كما بحث اللقاء أهمية معالجة أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة، وإنهاء ملف النازحين بتكثيف جهود العمل لإعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها، وتوفير البنى التحتية اللازمة؛ لتثبيت الاستقرار في المناطق […]

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