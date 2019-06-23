2019/06/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت مسألة الحصول على الرخصة الاسيوية، مهددة بالنسبة لنادي القوة الجوية بسبب تولي عضو الهيئة الادارية للنادي سمير كاظم، تدريب نادي السماوة.واعلن نادي السماوة، تعاقده رسمياً مع سمير كاظم، وسيباشر بمهامه كمدرب للنادي رسمياً ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.وقال مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف عادل القصاب في حديث للسومرية نيوز واطلعت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوة الجوية مهدد بعدم الحصول على الرخصة الاسيوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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