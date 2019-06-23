خاص لـ”يس عراق” المثنى تهدد بجملة اجراءات تصعيدية اذا انتهت مهلة الـ7 ايام.. اعتصامات وعصيان وقطع للطرق

2019/06/23 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق هدد شيوخ عشائر ووجهاء المثنى بجملة اجراءات تصعيدية خلال الايام المقبلة اذا انتهت مهلة الـ7 ايام الممنوحة للحكومتين المحلية والمركزية ولم يحدث تغييرا ملموسا على صعيد الخدمات والكهرباء.ونقل مراسل “يس عراق” عن شيوخ عشائر ومواطنين قولهم: ” اذا لم تف الحكومتين المركزية والمحلية بوعودهما ضمن المهلة التي منحناها لهم ستكون لنا […]

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