“بالصور” نجاة طفل من موت محقق بعد العثور مغمى عليه داخل سيارة في كربلاء

2019/06/23 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق كاد أب وام لطفل صغير ان يتسببا بوفاة ابنهما لولا صدفة مرور أحد افراد الدفاع المدني في كربلاء من جنب السيارة التي كان يرقد فيها الطفل بعد تركاه والداه بداخلها ونزلا للتبضع.ويروي منقذ الطفل تفاصيل الحادثة قائلا: ” كنت اسير بالقرب من إحدى السيارات واذا بنظري يقع على طفل كان يرقد […]

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