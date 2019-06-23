2019/06/23 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي السماوة الرياضي، تعاقده مع المدرب سمير كاظم لقيادة فريق الكرة لما تبقى من مباريات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وذكر النادي في بيان رسمي أن “الهيئة الإدارية لنادي السماوة الرياضي، سمت الكابتن سمير كاظم مدرباً لفريقها الكروي”، مبيناً أن “كاظم مهامه يوم غد بشكل رسمي مع فرسان البادية”.يذكر ان كاظم سيتولى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سمير كاظم مدرباً لنادي السماوة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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