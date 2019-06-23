السماوة يكشف سبب تعاقده مع سمير كاظم وصرف النظر عن عبد الرزاق

2019/06/23 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف نادي السماوة الرياضي، سبب تعاقده مع المدرب سمير كاظم لقيادة فريق الكرة خلال منافسات الموسم الحالي.وقال المنسق الإعلامي للنادي مرتضى الشرقي لـ/ المعلومة /، إن “نادي السماوة كان قد أعلن رسمياً تعاقده مع المدرب أسعد عبد الرزاق في وقت سابق”.وأوضح بالقول، أن “التعاقد مع عبد الرزاق تعثر في نهاية […]

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