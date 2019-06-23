2019/06/23 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاحد، موعد اطلاق رواتب موظفي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لشهر جزيران الجاري.وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن “الوزارة ستشرع يوم غد الاثنين بتوزيع رواتب موظفي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لشهر حزيران الجاري”.واضافت “على المشمولين مراجعة القسم المالي في مقر الوزارة لاىستلام الرواتب، كون المقر الثاني في شارع فلسطين قرب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب والرياضة تعلن موعد اطلاق رواتب موظفي الاولمبية لشهر حزيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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