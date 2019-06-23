الفايز: توجد كتل سياسية “فاسدة” تحتكر الدرجات الخاصة

2019/06/23 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تحالف الفتح عامر حسين، اليوم الأحد، وجود كتل سياسية فاسدة في مجلس النواب تحتكر المناصب الخاصة من درجات وكلاء الوزراء والمدراء العامين في الدولة.وقال حسين في تصريح لـ/SNG/،إن “هناك الكثير من الكتل السياسية اعتادت تقاسم المناصب على أسس المحاصصة”، مشيرا الى أن “هذه الكتل تقوم بتقسيم المناصب تحت عنوان الاستحقاق ...

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