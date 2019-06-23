حفيد المرجع السيد محسن الحكيم ينسحب من مؤتمر اسلامي بلندن بسبب وصف الرئيس المصري المخلوع مرسي بالشهيد

2019/06/23 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب الامين العام لمؤسسة الامام الحكيم من مؤتمر منتدى الوحدة الاسلامية المنعقد في لندن بسبب وصف الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي شهيدا ورمزا للوحدة الاسلاميةونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان السيد علي الحكيم نجل الشهيد السيد عبد الصاحب السيد محسن الحكيم قد انسحب من مؤتمر منتدى الوحدة الاسلامية المنعقد في لندن اعتراضا واستنكارا لاعتبار الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي شهيدا ورمزا للوحدة الاسلامية وإقحام موضوعه في مؤتمر الوحدة

وصرح احد اعضاء وفد الحكيم المنسحب من المؤتمر لوكالة نون الخبرية ان الرئيس المخلوع محمد مرسي هو احد الشخصيات التي دمرت الوحدة الاسلامية باستهداف مدرسة اهل البيت (ع) واتباعها لذلك فان اقحامه في هكذا مؤتمر لايمكن قبوله من قبلنا.

وأعلن التلفزيون المصري، الاثنين الماضي، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".

وكالة نون خاص

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