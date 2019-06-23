2019/06/23 | 17:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فينيسيوس: مستقبل مبابي في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رحّب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بإمكانية التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة لتدعيم الميرنجي.
وقال فينيسيوس، خلال تصريحاته لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "مستقبل مبابي في ريال مدريد، وأعتقد أنه سينضم لنا خلال وقت قصير".
يُذكر أن مبابي ضمن أولويات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فينيسيوس: مستقبل مبابي في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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