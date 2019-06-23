فينيسيوس: مستقبل مبابي في ريال مدريد

2019/06/23 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رحّب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بإمكانية التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة لتدعيم الميرنجي.

وقال فينيسيوس، خلال تصريحاته لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "مستقبل مبابي في ريال مدريد، وأعتقد أنه سينضم لنا خلال وقت قصير".

يُذكر أن مبابي ضمن أولويات...

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