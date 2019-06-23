التربية تشرف على إدخال النظام الألكتروني لـ 824 صفاً دراسياً

2019/06/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد انها "أشرفت على عملية تحويل 824 صفاً الى التعليم الألكتروني خلال الفترة الماضية توزعت بين مختلف محافظات البلاد".

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