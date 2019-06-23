الحلبوسي يبحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية الحفاظ على استقرار المنطقة

2019/06/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية جون تاكنت، الابتعاد عن التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة.

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