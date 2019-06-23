2019/06/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، تسويق أكثر من ثلاثة ملايين طن من محصول الحنطة منذ بدء الحصاد في نيسان الماضي حتى الآن، فيما اعتبرت الموسم الحالي “استثنائيا” من ناحية كثافة الإنتاج.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “كميات الحنطة المحلية بانواعها تجاوزت الثلاثة ملايين و259 ألفا و999 طنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تسوّق أكثر من 3 ملايين طن من الحنطة وتعد الموسم “استثنائيا” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تسوّق أكثر من 3 ملايين طن من الحنطة وتعد الموسم “استثنائيا”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تسوّق أكثر من 3 ملايين طن من الحنطة وتعد الموسم “استثنائيا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).