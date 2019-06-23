2019/06/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاحد، أن الإتحاد حسم ملف رئاسة البرلمان لصالحه.

وقال السورجي إن “الإتحاد الوطني الكردستاني حسم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سورجي: حسم ملف رئاسة البرلمان لصالح الاتحاد الوطني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سورجي: حسم ملف رئاسة البرلمان لصالح الاتحاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).