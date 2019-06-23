2019/06/23 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاحد، موافقة وزارة المالية على صرف اجور المحاضرين بالمجان لمديريتي تربية الكرخ الثانية والثالثة.وقال الجزائري، في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “موافقة وزارة المالية جاءت بناء على رفعنا كتاب رسمي تضمن جميع اسماء المحاضرين المجان في جميع مديريات تربية بغداد الستة”، مؤكدا “ان اجور المحاضرين لبقية المديريات ستصرف تباعا”.واضاف، اننا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد: المالية توافق على صرف اجور المحاضرين بالمجان لتربية الكرخ الثانية والثالثة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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