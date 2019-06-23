الجيش العراقي ينفذ عملية استباقية جديدة في صحراء الانبار

2019/06/23 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، تنفيذ عملية استباقية جديدة في صحراء الأنبار

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