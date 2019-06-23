بدء عملية العد والفرز في اسطنبول

2019/06/23 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بدأت عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول.

وذكرت المواقع الاخبارية التركية، ان "الناخبون بدوا الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهت عملية التصويت قبل قليل .وفي 6 أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 حزيران الحالي.وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.وأبرز المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.انتهى

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