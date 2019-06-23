دول {آسيان} تتفق على تقديم عرض مشترك لاستضافة مونديال 2034

2019/06/23 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اتفقت دول رابطة دول جنوب شرق آسیا {آسیان}، الیوم الأحد، على تقدیم عرض مشترك لاستضافةفعالیات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وأكد رئیس وزراء تایلاند برایوت تشان أوتشا في ختام اجتماع لقادة دول الرابطة استضافتھ بانكوك على مدى یومین دعم قادة{آسیان} لاستضافة كأس العالم 2034" إن كان ھذا ممكنا".ودعا برایوت تشان أوتشا جمیع المنتمین للرابطة الى "دعم اتحادات الكرة في دولھم لتحقیق ھذا الحلم".واستضافت آسیا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في عام 2002 بتنظیم مشترك بین الیابان وكوریا الجنوبیة وستعود الكأسللقارة الآسیویة عندما تستضیف قطر النسخة المقبلة عام 2022.وتضم رابطة {آسیان} في عضویتھا كلا من كمبودیا وإندونیسیا ولاوس ومالیزیا ومیانمار والفلبین وسنغافورة وتایلاند وفیتناموبروناي ویعیش في دولھا نحو 640 ملیون شخص یھتم قطاع كبیر منھم بكرة القدم رغم تواضع مستوى منتخباتھم الوطنية.انتهى

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