الحلبوسي يبحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية إنهاء ملف النازحين

2019/06/23 | 17:47

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي مع القائم بأعمال السفارة البريطانية، الاحد، سبل انهاء ملف النازحين.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس البرلمان استقبل اليوم، القائم بأعمال السفارة البريطانية السيد جون تاكنت والوفد المرافق له".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة ملف إكمال الكابينة الوزارية، وضرورة العمل الجاد؛ لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين الخدمات للمواطنين".

كما بحث اللقاء "أهمية معالجة أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة، وإنهاء ملف النازحين بتكثيف جهود العمل لإعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها، وتوفير البنى التحتية اللازمة؛ لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة"، بحسب البيان.

وتطرق اللقاء إلى "تطورات الوضع الإقليمي، والتأكيد على أهمية التهدئة، والابتعاد عن التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة".

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وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في

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