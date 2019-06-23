2019/06/23 | 17:50

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الكشف عن النتائج الاولية لانتخابات بلدية اسطنبول

النتائج الأولية للانتخابت البلدية لبعض المناطق في اسطنبولبنسبة 50‎%‎ فقط اسنلر : يلدرم اسنيورت : اوغلو ايوب سلطان : يلدرم غونغرن : يلدرم كادي كوي : اوغلو كارتال : اوغلو بنديك : يلدرم سان جاكتبي : يلدرم ساريا : اوغلو سلفري : اوغلو سلطان غازي : يلدرم شيله : يلدرم شيلشي : اوغلو توزلا : يلدرم عمرانية : يلدرم اوسكودار : يلدرم زيتين بورنو : يلدرم ارنفوت كوي : يلدرم اتا شهير : اوغلو افجلار : اوغلو باغجلار : يلدرم بشكتاش : اوغلو بياغلو : يلدرم بيوك جكمجة : يلدرم

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