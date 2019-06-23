نائب: التظاهرات كرت اصفر لجميع القوى السياسية دون استثناء

2019/06/23 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعتبر النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الأحد، أن التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تعد بمثابة “كرت اصفر” لجميع القوى السياسية دون استثناء، فيما بين أن الجماهير غير راضية عن العمل الحكومي في محاربة الفساد وتقديم الخدمات.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “خطوات الحكومة […]

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