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ايران تعلن استعدادها لدعم العراق في مجال التأهيل العسكري


ايران تعلن استعدادها لدعم العراق في مجال التأهيل العسكري
2019/06/23 | 17:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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