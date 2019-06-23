النزاهة تكشف عن نتائج التحقيقات بشأن المشاريع المتلكئة في واسط

2019/06/23 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن نتائج التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقيِّ المركزي، بشأن المشاريع المُتلكِّئة في محافظة واسط.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها ألفت فريقاً تحقيقيا، لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات، في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة والإخبارات، ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكِئة، والتي تدور حولها شبهات فساد، مبينة ان الفريق كشف عن وجود مئة وسبعة وثمانين مشروعا متلكأ في المحافظة، تبلغ قيمتها أكثر من ترليوني دينار، في مجالات مشاريع الإسكان وبناء المدارس والماء والمجاري، وبناء المُستشفيات والطرق والجسور، إضافة الى رصده مخالفات مالية وإداريَّةً وهندسيَّةً في أربعة وثلاثين مشروعاً، من بينها مشاريع المجمعات السكنيَّة، في الزبيدية والدبوني والدور السكنية للأساتذة، والقرية العصريَّة وإنشاء مستشفى بسعة اربعمئة سريرٍ في الكوت.

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