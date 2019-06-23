مصدر : تصاعد هجمات داعش بمناطق جنوب كنعان وبهرز يهدف الى منع عودة العوائل الى القرى المهجورة منذ 13 عاما

2019/06/23 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر عسكري في ديالى ان هجمات داعش في قاطع جنوب بعقوبة تهدف الى منع عودة العوائل الى القرى المهجورة منذ / 13 / عاما .وقال لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم ان تكرار هجمات تنظيم داعش في مناطق جنوبي كنعان وبهرز يأتي لمنع عودة الاسر الى / 13 / قرية مهجورة منذ عام 2006 بسبب […]

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