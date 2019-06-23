عادل صالح الزبيدي - جوي هارجو: ثلاث قصائد نثر

2019/06/23 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صالح_الزبيدي جوي هارجو: ثلاث قصائد نثرترجمة: عادل صالح الزبيدي شاعرة أميركية من الهنود الحمر (من قبائل مسكوجي) ولدت عام 1951 في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.تعد واحدة من ابرز ناشطي وممثلي الموجة الثانية لما يعرف بنهضة سكان أميركا الأصليين خلال أواخر القرن العشرين.حاز شعر هارجو على جوائز عديدة، ومن عناوين مجموعاتها الشعرية: ((الأغنية الأخيرة)) 1975؛ ((أي قمر ساقني إلى هذا؟)) 1979؛ ((المرأة المعلقة......

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