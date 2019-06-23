الفرفار العياشي - التجنييد الإجباري : قرار جيد لكنه لا يكفي . !

2019/06/23 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي حين يتحول الحرم الجامعي الى ساحة اقتتال ساذج !حين يضرب الإستاد و يهان في قسمه و تكون النتيجة تكوين لجن لمعاقبة الاستاد و الاعتذار للتلميذ !حين تفقد الأسرة و المدرسة سلطتها و تنهار القيم المجتمعية في صمت بتواطئ مع الجميع !حين يبتلع الفيس بوك واقعنا و قيمنا و حدودنا و هويتنا ! حين يصبح حلم الشباب احراق الوطن او إغراقه ! حين يصبح التباهي بالجرائم امتيازا ! حين يتباهى الشب......

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