عصفورة وزير الكهرباء تغرد عند منتصف الليل ..وتنام الصباح : تعاقده مع منتدى الطاقة خارج التغطية !

2019/06/23 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة – للرد على اي من نصوص التقرير في ادناه info@yesiraq.com : عند حوالي الساعة الثالثة بعد منصف الليل رنت على متابعي وزير الكهرباء لؤي الخطيب اشارة تنبيه من منصة تويتر “العظيمة” حيث تجمع احباب الوزير الخطيب و اضداده , اشارة تنبيه لكل المهتمين بان يناموا على حافة الهواء المدفوع مسبقا […]

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