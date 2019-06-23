السماوة يكشف سبب تعاقده مع سمير كاظم وصرف النظر عن عبد الرزاق

2019/06/23 | 17:58

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بغداد:سومر نيوز

كشف نادي السماوة الرياضي، سبب تعاقده مع المدرب سمير كاظم لقيادة فريق الكرة خلال منافسات الموسم الحا...

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