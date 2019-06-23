2019/06/23 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير الحداد عقد المعهد العراقي وبالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية عبر سفارتها في بغداد, اليوم الأحد , المؤتمر العام وتحت عنوان ( النساء ضد العنف والتطرف، نساء من أجل السلام )، بحضور عدد من السادة النواب وسفراء الدول وممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية، فضلاً عن حضور ممثلي منظمات المجتمع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يترأس جانباً من أجتماعات اللجان النيابية ويؤكد على أهمية الرصانة في تشريع القوانين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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