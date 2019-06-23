2019/06/23 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..كشفت دراستان حديثتان عن نصيحتين مهمتين للوقاية من الإصابة بمرض السكري، وهما خفض الكربوهيدرات وتناول الأسماك الدهنية.الدراسة الأولى أجراها باحثون بجامعة ولاية أوهايو الأميركية، ونشرت في “جورنال أوف كلينيكال إنفيستغيشن إنسايت” (Journal of Clinical Investigation Insight) العلمية.وتوصلت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، قد تكون له فوائد وقائية للأشخاص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيحتان مهمتان للوقاية من الإصابة بمرض السكري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيحتان مهمتان للوقاية من الإصابة بمرض السكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).