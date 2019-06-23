صحة النجف: 9 مليارات دينار قيمة أدوية مرض التهاب الكبد الفايروسي والسرطانية الواصلة الى المحافظة

2019/06/23 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مخازن قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية في دائرة صحة النجف الاشرف اليوم عن تهيئة ادوية خاصة بمرض التهاب الكبد الفايروسي وبالأمراض السرطانية وبقيمة اجمالية بلغت 9 مليار دينار.وقال مدير قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية في الدائرة الصيدلاني حامد حمزة العلياوي في تصريح نقله اعلام دائرة صحة النجف “ان الادوية وهي مجهزة عن طريق وزارة […]

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