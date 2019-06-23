منتخب العراق بسلة الكراسي ثالثاً في البطولة العربية

2019/06/23 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..احرز منتخب العراق الوطني بكرة السلة على الكراسي المتحركة المركز الثالث في البطولة العربية الثالثة المقامة في مدينة اغادير المغربية.

واستطاع المنتخب العراقي الفوز في المباراة الاخيرة على منتخب مصر بنتيجة ٥٨ – ٤٣ .

وكان المنتخب العراقي قبيل البطولة يعد المرشح لنيل الكأس لكن منافسات البطولة شهدت منعطفات كثيرة أبعدته عن الصدارة، لاسيما بعد الخسارة امام منتخب مصر في مباراتهما الاولى ومن ثم الخسارة امام المغرب و الجزائر قبل الفوز على الكويت.

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