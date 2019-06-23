التجارة تباشر بحملة تسويق الحنطة في كردستان وتؤكد تصاعدها بصلاح الدين

2019/06/23 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، الأحد، المباشرة في حملة تسويق الحنطة في محافظات إقليم كردستان (أربيل، دهوك، والسليمانية)، فيما أكدت تصاعد حملة التسويق في محافظة صلاح الدين.

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