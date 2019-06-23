العراق يدعم مرشح الصين بانتخاب مدير عام منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة

2019/06/23 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الزراعة صالح الحسني ،الاحد، دعم العراق لمرشح الصين بانتخاب مدير عام منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

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