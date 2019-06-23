ارتفاع مبيعات المركزي العراقي يزيادة قيمتها 204.6 مليون دولار

2019/06/23 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية بشكل طفيف في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 204.69 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الخميس الماضي؛

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