2019/06/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفاء رئيس جامعة ديالى"وثيقة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/23 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعفاء رئيس جامعة ديالى"وثيقة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعفاء رئيس جامعة ديالى"وثيقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).