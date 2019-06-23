2019/06/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا، إن "حادث تصادم بين عجلتين وقع ظهر اليوم، قرب فرقة الامام علي القتالية في محافظة النجف على الطريق المؤدي الى محافظة كربلاء، ما اسفر عن انقسام جثة أحد السائقين الى نصفين وإصابة آخر بجروح خطيرة".انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. حادث سير في النجف يتسبب بانشطار جثة الى نصفن وإصابة سائق ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. حادث سير في النجف يتسبب بانشطار جثة الى نصفن وإصابة سائق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).