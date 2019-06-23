الحشد الشعبي يعلن نجاحه بقطع الطريق على داعش في الوصول الى خانقين

2019/06/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال اللواء في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "الحشد الشعبي قوة وطنية تمثل كل أطياف العراق دون استثناء ووجودها في خانقين وريفها جاء لدرء مخاطر الإرهاب واستجابة لنداءات الأهالي"، مبينا أن "أغلب مقاتلي اللواء من أهالي خانقين وقراها ولهم دور مهم في مواجهة داعش وإعطاء دماء زكية خلال السنوات الماضية".وأضاف أن "ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من اكاذيب وشائعات مغرضة هدفها بالأساس اهالي خانقين من خلال اشاعة الفوضى والاساء لتضحيات الحشد الشعبي المقدس".واشار اللواء إلى أن "اتهام الحشد بالوقوف وراء جريمة انتحاري الكورنيش الاخيرة في خانقين كذبة اخرى معروفة للقاصي والداني وهناك نؤكد لكم الخبر الصحيح بأن داعش تمنت هذه العملية الاجرامية"، مؤكداً أن "الحشد يتعرض الى هجمة شرسة من قبل قوى متطرفة نظرا لنجاحه في قطع الطريق على داعش في الوصول الى خانقين والعبث بأمنها واستقرار ولدينا ايمان قوي بان الأهالي يدركون أهمية وجود الحشد في مناطقهم خلال الفترة الماضية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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