فرقة مشاة من الجيش العراقي تنفذ عملية استباقية في وادي حوران في صحراء الانبار لتامين عدد من القرى

2019/06/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت فرقة المشاة السابعة عملية استباقية في وادي حوران في صحراء الانبار لتامين عدد من القرى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم ان "هذه العملية انطلقت من عدة محاور اشترك في محورها الشرقي لواء المشاة التاسع والعشرين وفي محورها الغربي لواء المشاة الثامن العشرين والمحور الوسطي مقر الفرقة وفوج المغاوير ومشاركة الحشد العشائري".

واضاف البيان انه "تم خلال العملية تأمين عدد من القرى والمناطق الصحراوية ومنها منطقة السحل والعكلة ومنطقة بيوت الموالى ومناطق اخرى، وانتهت هذه العملية عند الطريق الاستراتيجي في عكاشات وهو مكان التقاء محور فرقة المشاة السابعة بمحور فرقة المشاة الاولى".

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