نائب محافظ النجف: التعيينات على ملاك التربية اعتمدت ضوابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعمامات المالية

2019/06/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب محافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، ان التعيينات على ملاك التربية اعتمدت ضوابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعمامات المالية.

وقال الكرعاوي في مؤتمر صحفي، عقده داخل مبنى المحافظة، اليوم الاحد، ان" تعيينات التربية والضوابط التي وضعت واعتمدت على أساسها من قبل لجان التعيين سواء كانت اللجنة العليا للتربية او اللجان الفرعية اعتمدت ضوابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك اعتمدت ضوابط وزارة التربية في القضايا التفصيلية التي لم تتطرق لها الأمانة العامة".

وأضاف" كما اعتمدت التعيينات قانون الخدمة المدنية والاعمامات من قبل وزارة المالية فيما يخص الاختصاص الوظيفي كذلك قرار مجلس المحافظة".

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