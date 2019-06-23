2019/06/23 | 18:46

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التربية: أدخلنا التعليم الإلكتروني لـ ٨٢٤ صفاً في عدة محافظات

بغداد -

كلمة

اعلنت وزارة التربية يوم الاحد، عن اشرافها على ادخال وسائل

التعليم الالكتروني الحديثة، الى نحو 824 صف.

وقالت الوزارة في بيان لها ان "الوزارة اشرفت على تحويل الصفوف الى

التعليم الالكتروني خلال الفترة الماضية، على محافظة عديدة".

وتابع "المشروع اطلق لكل المدارس التي تبحث في تقديم المادة عن طريق

التكنلوجيا واختزال الوقت".

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