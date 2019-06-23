بالوثيقة: إنهاء تكليف رئيس جامعة ديالى

بغداد -
كلمة
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انهاء تكليف
رئيس جامعة ديالى عباس الدليمي.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب وزير التعليم قصي السهيل، انه
"استناداً للصلاحيات المخولة لدينا تقرر:
اولا: انهاء تكليف عباس فاضل جارالله الدليمي من مهام منصب رئيس
جامعة ديالى وكالة ويعاد الى الملاك التدريسي في الجامعة المذكور.
ثانيا: انهاء تكليف عبد المنعم عباس كريم من مهام منصب عميد كلية
الهندسة/ جامعة ديالى وكالة، ويكلف بمهام منصب رئيس الجامعة
المذكورة وكالة.
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