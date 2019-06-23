2019/06/23 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انهاء تكليف

رئيس جامعة ديالى عباس الدليمي.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب وزير التعليم قصي السهيل، انه

"استناداً للصلاحيات المخولة لدينا تقرر:

اولا: انهاء تكليف عباس فاضل جارالله الدليمي من مهام منصب رئيس

جامعة ديالى وكالة ويعاد الى الملاك التدريسي في الجامعة المذكور.

ثانيا: انهاء تكليف عبد المنعم عباس كريم من مهام منصب عميد كلية

الهندسة/ جامعة ديالى وكالة، ويكلف بمهام منصب رئيس الجامعة

المذكورة وكالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: إنهاء تكليف رئيس جامعة ديالى) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: إنهاء تكليف رئيس جامعة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).