2019/06/23 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت هيئة الحشد الشعبي مديرية النجف الاشرف والهندسة العسكرية، الأحد، حملة تنظيف واسعة في منطقة البراكية بقضاء الكوفة وذلك استجابة لمطالب الأهالي.وقال مسؤول المديرية قاسم الخاقاني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هذه المبادرة جاءت لتخفيف معاناة المواطن النجفي من تكدس النفايات والأنقاض في الشوارع وداخل الاحياء”، مبيناً ان “الحملة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يطلق حملة تنظيف واسعة في الكوفة استجابتاً للاهالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطلق حملة تنظيف واسعة في الكوفة استجابتاً للاهالي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطلق حملة تنظيف واسعة في الكوفة استجابتاً للاهالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).