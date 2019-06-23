مانشستر يونايتد يبدأ إجراءات حماية راشفورد

2019/06/23 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يعمل مانشستر يونايتد على تأمين بقاء نجومه الواعدين في صفوف الفريق بشتى الطرق، وينوي من خلال خطوته الأخيرة تجنب رحيل واحدًا من اللاعبين الذين يعتبرون مستقبل الفريق.ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا ص” عبر موقعها الإلكتروني، تنوي إدارة يونايتد استغلال شرط في عقد مهاجمه ماركوس راشفورد ينص على حقق النادي

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