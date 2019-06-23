2019/06/23 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، الأحد، من ماكنة سوداء تستهدف الحشد الشعبي في المحافظة عبر بث الشائعات والاكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لوكالة “بغداد اليوم” الاخبارية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الاسابيع الماضية برزت في ديالى ماكنة اعلامية سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر شائعات مغرضة هدفها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس ديالى:ماكنة سوداء تستهدف الحشد الشعبي عبر نشر الشائعات والاكاذيب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى:ماكنة سوداء تستهدف الحشد الشعبي عبر نشر الشائعات والاكاذيب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى:ماكنة سوداء تستهدف الحشد الشعبي عبر نشر الشائعات والاكاذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).