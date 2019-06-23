الحلبوسي يستقبل سفير تركيا ويناقشان استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/23 | 18:49

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، سفير تركيا فاتح يلدز، وناقش معه ملف استكمال الكابينة...





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