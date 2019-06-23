2019/06/23 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار من العراقية imn - تقديم قيس المرشد - 23-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Nhy9hAC9zK8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار من العراقية imn - تقديم قيس المرشد - 23-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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