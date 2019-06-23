​​​​​​​الحشد الشعبي يقطع الطريق على ’داعش’ في الوصول لخانقين

2019/06/23 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء 110 في الحشد الشعبي، الأحد، عن نجاحه بقطع الطريق على تنظيم "داعش" الإرهابي في الوصول الى قضاء خانقين بمحافظة ديالى والعبث بأمنه....

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